Posse do novo deputado de MS é adiada para a próxima semana

A posse do vereador Paulo Siufi (PMDB) como deputado estadual de Mato Grosso do Sul será realizada na próxima terça-feira, dia 7. A informação é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), que concedeu entrevista nesta quarta-feira (1º) ao Bom Dia MS, da TV Morena (Rede Globo).

Mochi explicou que a posse, anteriormente prevista para 2 de fevereiro, foi marcada para a próxima semana por conta da necessidade de ler a “desistência” da primeira suplente, Délia Razuk (PR), que foi eleita e assumiu o comando da prefeitura de Dourados – a 214 quilômetros de Campo Grande.

Segundo suplente, Siufi assume a vaga deixada pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, de quem é primo.

A decisão de trocar a Câmara Municipal de Campo Grande pela Assembleia Legislativa foi tomada por Paulo Siufi após conversar com o prefeito. O parlamentar municipal estava há 12 anos na Câmara, quatro deles como presidente.

