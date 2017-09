Posse de Raquel Dodge será às 8 horas do dia 18 de setembro

A posse da subprocuradora-geral da República Raquel Dodge no cargo de procuradora-geral da República foi confirmada para as 8 horas da manhã do dia 18 de setembro, no auditório Juscelino Kubitschek, na sede da Procuradoria-Geral da República. Dodge ocupará, também, o cargo de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O novo horário concilia-se com a agenda do presidente da República, que presidirá a cerimônia e, nessa mesma data, terá compromissos nos Estados Unidos. As autoridades públicas e demais convidados para a cerimônia já estão recebendo, de forma eletrônica, os convites para o evento.

Veja Também

Comentários