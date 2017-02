Portaria dobra número de motoristas de aplicativos de carona paga

Portaria que será publicada ainda nesta semana no Diário Oficial de Campo Grande vai dobrar o número de motoristas de aplicativos de carona paga. A notícia foi repassada à imprensa e as associações ligadas aos aplicativos, durante a manhã desta segunda-feira (27), em coletiva no Paço Municipal.

O prefeito Marquinhos Trad começou a coletiva pontuando que a legalização das atividades dos aplicativos é para dar segurança à população, já que sem a regulamentação não há a quem recorrer em caso de acidente, por exemplo. “Não farei jogo de monopólios privados, a minha responsabilidade é com a coletividade e não com grupos”, falou o prefeito.

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), em coletiva no Paço Municipal na manhã desta segunda-feira (27),

Marquinhos explicou que a portaria vai dar executividade ao decreto. A mesma já estava minutada e seria editada logo após o carnaval. “A portaria vai regulamentar que cada titular do CPF vai ter direito de indicar um auxiliar. Vão ser 980 pessoas podendo trabalhar”, pontuou o prefeito lembrando que está dando o mesmo direito aos motoristas de aplicativos, tal qual existe para o taxista.

Desta forma, para cada veículo haverá dois motoristas cadastrados. Ao mesmo tempo, a prefeitura vai abrir cadastro reserva para novos motoristas de aplicativos. E, se nesse período verificar a necessidade de mais motoristas, vai conceder na mesma proporção novos alvarás para taxista e mototaxistas.

Na carteira dos motoristas devidamente legalizados haverá a inscrição textual de que exercem atividade remunerada. No quesito referente ao treinamento, o prefeito esclareceu que não haverá ônus para os motoristas. “Isso vai ser responsabilidade da Funsat, que vai oferecer um curso de formação e condução para os motoristas exercerem sua aptidão. Não vamos exigir placas vermelhas, a Agetran oferecerá aos motoristas um adesivo com marca d'água com os dizeres ESTOU LEGAL”, salientou o prefeito.

Os motoristas vão ter 180 dias de prazo para se adequarem. Neste período, não será aplicada multas ou apreensão de veículos, haverá apenas abordagem educativas e encaminhamento do motorista para o cadastramento junto à Agetran.

Durante esses seis meses haverá ainda audiências públicas para discutir com todos os segmentos da sociedade, e se necessário, adequar o tema.

Por que regulamentar?

É obrigação da prefeitura regulamentar esse serviço. De acordo com o artigo 135 do Código de Trânsito, veículos destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros mediante remuneração têm que ser autorizado pelo poder concedente, ou seja, pelo município.

“Se outros não fizeram, eu não iria deixar ao ponto de agressão, como aconteceu em vários outros lugares do país, e estava na iminência de acontecer aqui na nossa cidade. Tive a consciência de enfrentar essa questão. Se não fosse o decreto não estaríamos aqui discutindo a regularização dos aplicativos de carona remunerada”, afirmou o prefeito.

