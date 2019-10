Por trânsito seguro, Coronel David solicita redutor de velocidade na frente de escola

Moradores do bairro São Bento, em Campo Grande vem sofrendo há muito tempo, principalmente pedestres, pais e alunos que tentam atravessar a Rua Primeiro de Maio, 84 em frente ao à Escola Viva Infância Educação Infantil Bilígue. Segundo as pessoas que transitam no local, é extremamente perigoso cruzar a via, principalmente quando se trata de crianças, que precisam atravessar para ir à escola.

Atento aos problemas da população, Coronel David (PSL) encaminhou uma indicação ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura Serviços (SISEP) e ao Diretor presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, solicitando faixa de pedestre e redutor de velocidade para o local

“Essas pessoas encontram dificuldades para atravessar a Rua Primeiro de Maio. Se já é perigoso para nós adultos, imagina para as crianças que diariamente passam por essa situação de perigo? Estou solcitando em caráter de urgência um redutor de velocidade para que possamos evitar uma grande tragédia,” ressaltou o parlamentar.