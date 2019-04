Por melhorias, Coronel David, agentes socioeducativos e Governo iniciam diálogo

O deputado estadual Coronel David (PSL) participou de uma reunião na tarde da última segunda-feira (1), juntamente com o secrerário de Governo Eduardo Riedel e com os agentes das medidas socioeducativas de Mato Grosso do Sul para tratar assuntos relevantes à categoria. No primeiro encontro, o parlamentar defendeu a importância do debate entre o Executivo e a classe em busca de uma equiparação salarial entre os agentes e os analistas de medidas socioeducativas.

“O apoio do Coronel David foi fundamental para marcar um primeiro passo nas negociações junto ao Governo. Já tivemos um avanço mudando nossa categoria para o ensino superior e agora precisamos igualar estes valores com a categoria dos analistas, que hoje tem um salário superior ao nosso”, pontuou o agente das medidas socioeducativas, Valdinei Ribeiro Figueiredo.

O parlamentar agradeceu mais uma vez a confiança em seu nome e se comprometeu em continuar dialogando junto ao Governo do Estado por ações em benefício dos agentes socioeducativos. “Tivemos esta primeira reunião para que o Governo tivesse conhecimento da situação dos agentes socioeducativos. Houveram alguns avanços iniciais e esperamos que o diálogo continue. Reafirmo meu compromisso enquanto parlamentar, em defender ações que proponham mudanças significativas à uma categoria tão importante para a nossa segurança pública”, destacou Coronel David.