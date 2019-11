Por mais segurança em abordagens, PMs solicitam mudança de sinalização em BR de Dourados

Policiais Militares Ambientais procuraram o deputado estadual Coronel David (PSL), para solicitar mudanças na sinalização em frente a base da 2º GPMA, na região de Dourados - Foto: Divulgação

Policiais Militares Ambientais procuraram o deputado estadual Coronel David (PSL), para solicitar mudanças na sinalização em frente a base da 2º GPMA, na região de Dourados. A reivindicação de nova sinalização é para que seja substituído a atual por tachão refletivo, bem como a instalação de sonorizadores e placas indicativas, para que o grupamento tenham condições razoáveis de trabalho.

“O ponto é estratégico, e com as sinalizações os policiais terão mais segurança quando fizerem abordagens aos motoristas, além de poderem atuar com mais eficiência. Além disso, a sinalização mais moderna traz mais segurança também aos condutores e pedestres que transitam na referida rodovia. Sem contar que isso mostra a participação dos policiais militares na comunidade, sempre buscando melhorias", destacou o parlamentar.

A indicação apresentada no plenário da Assembleia Legislativa foi enviada para o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith e ao Diretor-presidente da AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS) Luis Roberto Martins de Araújo.