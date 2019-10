Por Dentro do Legislativo entrevista deputado Pedro Kemp

Programa vai ao ar no sábado, a partir das 12h - Foto: Divulgação

O deputado Pedro Kemp (PT) é o convidado desta edição do Por Dentro do Legislativo, que vai ao ar no sábado (5), a partir das 12h. O programa aborda a atuação do parlamentar, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia confere se os projetos da área protocolados na Assembleia Legislativa atendem aos requisitos estipulados pela legislação. Seus integrantes são responsáveis pela análise de propostas que definem o sistema esportivo estadual, o desenvolvimento cultural, as datas comemorativas, homenagens cívicas e atividades artísticas e de comunicação social. A política estadual de ciência, tecnologia e informática é também analisada pelos deputados que compõem esta comissão.

Já em relação à Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ela tem por finalidade debater, discutir, propor, buscar soluções e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, visando à sua inclusão na sociedade.

Apresentado pela jornalista Glaucia Jandre, o Por Dentro do Legislativo é o programa da TV ALEMS voltado à discussão dos bastidores do Parlamento Estadual no que tange ao trabalho desempenhado pelas Frentes Parlamentares e Comissões Permanentes. Suas edições são reprisadas pelo canal 9 da Net às terças-feiras, às 7h15 e 16h, e quintas-feiras às 17h15. O programa também pode ser assistido pelo Youtube da TV ALEMS clicando aqui.