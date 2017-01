Por 2º turno, Centrão defende Rosso na disputa pelo comando da Câmara

Enquanto o PSD discute aliança com outros candidatos ao comando da Câmara, o líder da sigla, Rogério Rosso (DF), vem sendo estimulado pelo Centrão - grupo de 13 legendas liderado por PP, PSD e PTB - a manter a candidatura. Líderes disseram a Rosso que sua permanência na disputa garante um segundo turno e que, neste momento, os votos dos deputados estão indefinidos, o que beneficiaria o grupo.

"Desistir é um erro", afirmou o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), apoiador do líder do PTB, Jovair Arantes (GO). Rosso e Jovair são os dois nomes do Centrão na disputa e têm acordo de apoio mútuo. Nesta terça-feira, 17, o líder do PR, Aelton Freitas (MG), disse que seu partido apoia o atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas que está ciente de que em sua bancada haverá votos para Jovair e Rosso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

