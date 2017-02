Populares homenageiam a ex-primeira dama e prestam apoio a Lula

Populares presentes ao velório de Marisa Letícia elogiam a ex-primeira-dama e sua parceria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ela foi tudo para ele e lutou muito para acabar com a fome no País", disse o sindicalista José Porto, que disse ser amigo de Lula. De acordo com ele, a morte de Marisa não acabará com as "forças" do ex-presidente. "Ele terá nosso apoio para voltar a ser presidente do Brasil." Já a simpatizante Miriam Leirias, de São Paulo, disse que Marisa foi o "esteio, o pilar" de Lula. Para ela, o apoio da ex-primeira-dama "transcenderá" a Lula. O velório foi aberto ao público. Lula está ao lado do caixão e abraça a todos que vieram prestar solidariedade. A expectativa é de que o velório se estenda até 15h. Depois, o corpo de Marisa será levado para o cemitério Jardim da Colina, também em São Bernardo do Campo, onde será cremado em cerimônia reservada à família.

