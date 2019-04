População sofre com descaso e Coronel David faz indicações em sessão ordinária

Parlamentar esteve no local e viu de perto a situação calamitosa

Em sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (16), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PSL) apresentou indicações atendendo a pedidos da população sul-mato.grossense.

As duas primeiras visam atender moradores do bairro Vila Nova Campo Grande, onde o parlamentar encaminhou ao prefeito da capital, Marquinhos Trad (PSD), com cópia ao /Diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, a solicitação em caráter de urgência da pintura da sinalização da faixa de pedestres na Avenida Dois, 21, na frente da Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattas Filho.

Ainda no bairro Nova Campo Grande, Coronel David encaminhou ao prefeito de Campo Grande com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese e ao Diretor Executivo da Águas Guariroba, Celso Lino Paschoal Júnior a solicitação da manutenção da tampa de esgoto de água pluvial localizada também na frente da Escola Municipal Fauze Scaff. A reivindicação vem de moradores e funcionários da escola, que reclamam da falta de manutenção, o que se agrava em épocas de chuva, o local transborda exalando odor e vira criadouro do mosquito transmissor da dengue. “Estive no bairro e vi de perto a situação do local e quem sofre são os moradores da região. Providências devem ser tomadas imediatamente”, afirmou o parlamentar.

Na última indicação do dia, Coronel David solicitou a sinalização de trânsito na Avenida Anhembi, no bairro Jardim Aero Rancho II. A indicação encaminhada ao Prefeito da capital com cópia ao Diretor-presidente da AGETRAN pretende atender os moradores da região que encontram dificuldades na travessia, além do registro de vários acidente no local.