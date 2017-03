“População está pagando preço injusto por água e esgoto”, diz Salineiro

O vereador André Salineiro questionou nesta semana o contrato entre a concessionária de água e esgoto e a Prefeitura de Campo Grande. Para ele, o contrato tem que ser revisto porque a população está pagando preços absurdos pelos serviços.

“Tanto a cobrança por metros cúbicos de água e esgoto, quanto as taxas para serviços da concessionária que atua em Campo Grande são superiores em relação a Sanesul, por exemplo, que atua no abastecimento da maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul. A diferença entre os preços impostos pela concessionária e a Sanesul é gritante, em todos os casos”.

O vereador sugeriu que a Prefeitura revise o contrato e tome providências quanto aos preços. “Todo o contrato de concessão deve ser revisto e mais, precisamos que seja divulgado o resultado dessa revisão. A população está cansada de pagar um preço injusto para a concessionária e não ter um amparo da administração do município. É dever da Prefeitura rever cada detalhe deste contrato e exigir melhores preços ao consumidor”.

