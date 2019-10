População de Bataguassu busca apoio de Cel David para construção de passarelas

Preocupados com a logística, transporte e segurança no trânsito, os vereadores de Bataguassu/MS, em nome da população buscaram o apoio do deputado Coronel David (PSL), para reivindicar a construção de passarelas suspensas com o intuito de facilitar o acesso ao terminal rodoviário do município.

Ciente da situação, o parlamentar fez uma indicação durante sessão ordinária na última quarta-feira (9), encaminhando ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao Secretário de Infraestrutura (Seinfra), Murilo Zauith, para a construção das passarelas. “A população quer respostas para os problemas que enfrentam todos os dias, por isso pedi para que o Executivo Estadual construa duas passarelas suspensas, sendo (1) na rodovia Manoel da Costa Lima (BR-267) e (1) na MS-395 (que liga Bataguassu a Anaurilândia), as duas próximas a construção do Terminal Rodoviário. Assim, os pedestres poderão transitar com mais segurança e o fluxo de veículos poderá melhorar, evitando atropelamentos e preservando vidas”, destacou Coronel David.

A BR-267 é composta por 4 pistas, um canteiro central entre as pistas e cruza o município de Bataguassu e a construção da Rodoviária do município. Atualmente os moradores tem que atravessar a BR, não existindo faixa de pedestres, lombadas físicas e nem rotatórias. Já a BR 395, que liga Bataguassu a Anaurilândia, possui 2 pistas, dificultando a situação dos moradores dos bairros Jardim São Francisco, Vila Nova, Campo Grande, São João, Bongiovani e Modelo II para se deslocar até a rodoviária.