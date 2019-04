População da Capital “pede socorro” a Coronel David por limpeza e segurança no trânsito

Cansados da falta de limpeza e preocupados com a proliferação de doenças, a população do Jardim Colorado buscou o apoio do deputado estadual Coronel David (PSL) para mudar a realidade local.



Atento às demandas da comunidade, o parlamentar encaminhou ao Prefeito Marquinhos Trad (PSD) e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese uma indicação durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa desta terça-feira (9), para que fosse efetuada a limpeza do lixo e entulhos, evitando assim o aumento de casos de dengue e outras doenças causadas pela poluição. Os moradores também solicitaram patrolamento e cascalhamento em toda a extensão do bairro, para melhorar o transporte e a logística na região.



“As pessoas querem respostas para os problemas que batem às suas portas todos os dias. Por isso fizemos indicações cobrando as autoridades responsáveis, afim de trazer mais segurança e qualidade de vida à população de Campo Grande. Podem sempre contar com um mandato participativo e próximo a realidade da população”, disse Coronel David.



No bairro Santo Amaro, o deputado também encaminhou ao Prefeito da Capital e ao diretor da Agetran, Janine de Lima Bruno a instalação imediata de dois redutores de velocidade do tipo “travessia elevada”, calçadas de acessibilidade e dois redutores de velocidade, um na rua Yokoama, entre as ruas Arthur Bernardes e Avenida Amélio de Carvalho e outro entre as ruas Presidente Antônio Carlos e Avenida Amélio de Carvalho.