Ponto de Vista traz as vantagens da conciliação e mediação para solução de conflitos

Entrevista com o defensor público Homero Lupo Medeiros (à direita) vai ao ar nesta terça-feira às 17h30

As práticas extrajudiciais de resolução de conflitos são o tema do Ponto de Vista que vai ao ar nesta terça-feira (15) às 17h30. Atualmente no Brasil tanto a conciliação como a mediação tem ganhado relevância dentro dos programas adotados pelos órgãos centrais da Justiça e instituições que integram seu sistema, como a Defensoria Pública.

Esse movimento se deu principalmente após a publicação de leis como a 13.140/2015, que possibilitou a realização de mediações e conciliações pelas entidades da Administração Pública. Além disso, o novo Código de Processo Civil também prestigia a autocomposição entre as partes do processo, o que gera maior protagonismo aos envolvidos, além de economia de recursos dos tribunais.

O programa, comandado pelo jornalista Paulo Radamés, entrevistou o defensor público Homero Lupo Medeiros, que coordena o Núcleo de Defesa do Consumidor na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul para explicar como as sessões de conciliação e mediação são promovidas pela instituição na capital.

O Ponto de Vista é o programa com enfoque jurídico da TV Assembleia, com transmissões também às quintas-feiras (13h30) e aos domingos (11h30), além de poder ser assistido a qualquer momento pelo Youtube do Legislativo Estadual.