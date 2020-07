Ponto de Vista discute projeto de lei que combate fake news

Programa pode ser assistido por meio do canal da ALEMS no Youtube - (Foto: Foto: Divulgação TV ALEMS)

Aprovado pelo Senado Federal em 30 de junho, o texto do Projeto de Lei 2630/2020 encontra-se agora na Câmara dos Deputados, onde aguarda votação em meio a diversas polêmicas envolvendo o assunto que visa disciplinar: as fake news e o uso adequado das redes sociais no Brasil. O projeto será discutido no próximo Ponto de Vista, que vai ao ar nesta terça-feira (14).

A advogada Silvia Aparecida Ibanez Martins, que preside a Comissão de Direito Eletrônico da OAB/MS volta ao programa (https://al.ms.gov.br/Noticias/93128/programa-ponto-de-vista-deste-domingo-discute-crimes-virtuais), dessa vez por videoconferência, para apresentar as contribuições que a entidade tem oferecido à discussão no estado, além das formas que o usuário da internet pode se prevenir para não cair em uma notícia falsa.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o espaço da TV ALEMS dedicado ao cruzamento entre Direito e Política, sempre trazendo as atualizações jurídicas em pauta no cenário estadual e nacional. Suas edições são exibidas pelo canal 9 da NET, às terças (17h30) e quintas-feiras (13h30), além dos domingos (11h30). Todos os episódios do programa também estão disponíveis no YouTube do Legislativo Estadual.

Confira a entrevista sobre o projeto das fake news: