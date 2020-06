Ponto de Vista apresenta ações da Defensoria Pública no Junho Prata

Entrevista com o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública vai ao ar neste domingo - Foto: Divulgação TV ALEMS

Instituído em Mato Grosso do Sul por meio da Lei 5.215/2018, o Junho Prata é o mês de conscientização sobre os direitos da população idosa. Esse será o tema do próximo Ponto de Vista, que estreia neste domingo (14) e apresenta uma conversa com o defensor público que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da instituição, Matheus Sutana.

Durante a entrevista foram abordadas as principais medidas adotadas pela Defensoria Pública ao participar da campanha, que mobiliza toda programação da TV ALEMS durante esse mês, além das novas formas de atendimento que o órgão inaugura em razão do distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o espaço da TV ALEMS dedicado ao cruzamento entre Direito e Política, sempre trazendo as atualizações jurídicas em pauta no cenário estadual e nacional. Suas edições são exibidas pelo canal 9 da NET, às terças (17h30) e quintas-feiras (13h30), além dos domingos (11h30), mas também podem ser conferidas no canal do Youtube do Legislativo estadual.

Confira a entrevista com o defensor público Matheus Sutana, clicando aqui.