Pontes toma posse simbólica como ministro da Ciência e Tecnologia

Prestes a assumir a Casa Civil do governo de São Paulo, o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) realizou nesta sexta-feira, 28, um ato simbólico de transferência de cargo para o seu sucessor, o astronauta Marcos Pontes. O ato aconteceu em um auditório do Ministério, na Esplanada. Uma cerimônia oficial deve ocorrer na próxima quarta-feira, 2, mas sem a presença de Kassab.

Em seu discurso, Pontes afirmou que a situação não será fácil para o próximo governo, mas que encarará o comando da pasta como uma "missão pelo país". "Isso aqui não é emprego, é uma missão pelo Brasil. Vamos trabalhar juntos." Ele destacou que sua missão vai ser dividida em três pontos "produzir conhecimento, riquezas e contribuir para a qualidade de vida das pessoas".

"Muitas vezes a gente olha para a situação do país e pensa 'será que vamos conseguir cumprir essa missão no meio de tanta tempestade?' Sim. Se a gente fizer o que está previsto, a gente consegue chegar lá. Essa é a sensação que eu tenho: entrar no avião para cumprir uma missão", discursou.

Pontes também agradeceu Kassab por ter assegurado "aviões em boas condições, uma tripulação preparada e pensando no Brasil e no resultado dessa missão".

Ele disse que um dos seus principais objetivos é garantir o retorno de investimentos para a população. "A gente tem uma expectativa muito grande dos brasileiros sobre o que vamos fazer. A gente sabe que não é fácil. Temos longo caminho a cumprir."

Pontes também afirmou que a ciência e tecnologia são elementos fundamentais para o Brasil assumir um novo patamar. "Temos ciência e tecnologia em toda as áreas. Queremos que seja uma área que possa ser usada por todos os setores e que ajude a vida das pessoas."

Kassab disse que tem certeza que "o bastão está sendo passado para uma pessoa qualificada" e que a pasta estará em excelentes mãos. "O que não é justo é que o ministro que entra é muito mais aplaudido do que o ministro que sai", brincou Kassab.

Ele afirmou que o futuro governo é composto por pessoas que acreditam no futuro do Brasil. "Um governo comprometido com mudanças a oferecer o que há de melhor para a população usando da melhor forma possível os recursos disponibilizados", elogiou Kassab.

Kassab comemorou conquistas de sua gestão, entre elas a inauguração do laboratório Sirius. "É uma alegria dupla porque olhando para trás é a certeza de um extraordinário trabalho obtido por nós ao longo de 2 anos e meio", celebrou.