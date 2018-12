Políticos e empresários de MS lamentam a morte de Ueze Zahran

Fundador do Grupo Zahran morreu nesta quinta-feira (27) aos 94 anos - Foto: TVCA - Reprodução

Políticos e empresários de Mato Grosso do Sul lamentaram a morte de Ueze Zahran. O empresário, fundador da TV Morena, faleceu aos 94 anos na tarde desta quinta-feira (27), em São Paulo.

Veja abaixo parte das manifestações:

Adriane Lopes (PEN), prefeita em exercício de Campo Grande

"Seu exemplo ficará para sempre em nossos corações, guiando as futuras gerações pelos caminhos que valorizam a inteligência e o esforço pessoal como modelo de transformarão de nossa realidade, deixando assim um grande legado para todos nós".

Associação Comercial de Campo Grande (ACICG)

"Ueze era reconhecido como empreendedor visionário e pioneiro pela criação de empresas que contribuem para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. [...] A ACICG reconhece a importante colaboração de Ueze Elias Zahran para a economia, a área social e para a democratização da informação de utilidade pública aos sul-mato-grossenses".

Carlos Assis, ex-presidente do Esporte Clube Comercial

"Estamos muito tristes, mas temos histórias lindas do doutor Ueze para lembrar. Enquanto comercialino, enquanto torcedor, que ajudou muito esse clube a sobreviver. O doutor Ueze vai ficar marcado na história do esporte sul-mato-grossense".

Junior Mochi (MDB), presidente da Assembleia Legislativa de MS

"Ele para nós é um ícone, uma referência, em todo esse processo de desenvolvimento pelo qual passou Mato Grosso do Sul desde a sua criação ao longo desses quase 41 anos de existência".

Luiz Henrique Mandetta (DEM), deputado federal

Mandetta publicou homenagem em seu perfil no Facebook.

Nelsinho Trad (PTB), senador

"Por onde ele passou, onde ele colocou a mão, onde ele idealizou alguma coisa, virou sucesso. E ele tinha para com o seus colaboradores uma relação que era admirável, uma relação que a gente percebia que essas pessoas fazia parte de uma grande família, ondele era o conselheiro maior".

Blairo Maggi (PR), ministro da Agricultura

"Lamento profundamente a perda que tivemos hoje. Ueze Zahran não deixou um legado só para a Comunicação e o grupo que ele representava. Tive a honra de conhecê-lo bem antes de ir para a política, e conheci um grande líder empresarial, muito importante também para o agro. Meus sentimentos à todos os familiares e amigos."

Sérgio Longen, presidente da Federação da Indústria e Comércio de MS (FIEMS)

"Amigo Ueze, uma perda para Mato Grosso do Sul. Ele deixa um grande legado, representou o setor comercial do Estado e em vários países nos dando muito orgulho. Hoje o setor empresarial perde um grande líder, mas seu legado está aqui. Obrigado por tudo que o senhor fez pela gente".

Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul

O governador de MS publicou mensagem de pesar em seu perfil no twitter: