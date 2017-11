Político da época de Lúdio retorna ao PTB após 15 anos

Ao lado de Mendes, Nelsinho Trad, presidente do partido, disse que a sua missão principal é reestruturar o PTB - Divulgação

De volta ao PTB após 15 anos, Manoel Oscar Mendes se filiou hoje a sigla, Mendes foi membro do Diretório Municipal na época do ex-senador Lúdio Coelho, também ocupou a função de Delegado do partido junto à Justiça Eleitoral.

“Viajei o interior do Estado formando as Comissões Executivas do PTB junto ao saudoso Lúdio, foi uma época de muito trabalho e reconstrução partidária, e é com muita alegria que hoje retorno para a família petebista”, comenta.

Mendes também é ex-tesoureiro do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grade (SISEM), passou pela Câmara Municipal da Capital com a função de Diretor Geral, foi o 1º Diretor Executivo da atual União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) e é o funcionário em atividade mais antigo da Câmara de Campo Grande.

Nelsinho Trad, presidente do partido, disse que a sua missão principal é reestruturar o PTB. “Vamos resgatar as bandeiras históricas do PTB, bem como organizar o interior para podermos caminhar numa futura composição com os demais partidos”, afirmou.