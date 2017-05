Política externa tem focado em expandir negócios

Na política externa, a estratégia do presidente Michel Temer neste primeiro ano de gestão tem sido fortalecer as relações econômicas. No Mercosul, tirou o enfoque das questões políticas e se afastou do núcleo bolivariano. O governo também está investindo na relação Sul-Sul. O chanceler Aloysio Nunes está na África.

Temer já esteve na China e retornará ainda este ano. Também visitará a Rússia, o que mostra a importância do Brics. Nesses encontros, os efeitos da Lava Jato têm sido discutidos. "Temer tem procurado mostrar que o País é um destino confiável para negócios", disse Aloysio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

