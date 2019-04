Policiais que impediram suicídio recebem Moção de Congratulação de Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou Moção de Congratulação por ato de bravura às policiais militares Rosemeire Oliveira Oshiro Alves e Maria Rozangela Gonçalves Martins, que no dia 28 de março evitaram o suicídio de um cidadão que pretendia se jogar de uma ponte sobre o rio Aquidauana.

Segundo o registro de ocorrência, o fato ocorreu na Ponte Antônio Trindade, popularmente chamada de “Ponte Nova”, que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio. A cabo Rosemeire e a cabo Rozângela retornavam de um evento promovido pela Polícia Militar e viram um homem de 28 anos de idade ameaçando jogar-se no rio Aquidauana.

Imediatamente as policiais pararam no local e iniciaram uma conversa com o homem que, sentado na beirada da estrutura externa da ponte, apresentava visíveis sinais de que intentaria contra a própria vida. Depois de meia hora de atendimento, as militares conseguiram acalmá-lo e fazê-lo desistir da ação. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para encaminhado para uma Unidade de Saúde.

Na Moção de Congratulação, Felipe Orro destaca que "o ato demonstrou a destreza e sensibilidade das policiais, no cumprimento do juramento de salvaguardar a vida dos cidadãos de nossa sociedade. Esta Casa de Legislativa presta singela homenagem e estima votos de longeva continuidade no trabalho que consolida a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul como uma das instituições mais efetivas de nosso Estado".