Policiais civis e legislativos entram em confronto na Câmara

Policiais civis que protestavam hoje (8) contra a reforma da Previdência nas proximidades do Congresso Nacional entraram em confronto com policiais legislativos após tentar invadir o plenário da Câmara dos Deputados.

Para impedir a chegada dos manifestantes ao plenário, os policiais legislativos utilizaram spray de pimenta, que acabaram atingindo deputados que se dirigiam ao local de votações. Alguns parlamentares chegaram a pedir a suspensão da sessão por causa da dificuldade de chegar ao plenário em meio à manifestação.

Diante dos relatos dos deputados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou a violência do protesto e disse que policial chegou a sacar uma arma para um agente da Câmara que tentava controlar a manifestação. “O debate da reforma da Previdência será garantido. O debate será feito, a sociedade será convidada para debater a reforma, mas não na base da violência”, disse.

Comissão

A comissão especial que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, que trata da reforma da Previdência Social, deve ser instalada amanhã (9) à tarde. A comissão já está praticamente composta. Dos 37 deputados titulares do colegiado, 24 já foram indicados pelos líderes de suas bancadas. A presidência da comissão especial deverá ficar com o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) e a relatoria com o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).

