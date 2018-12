Polícia Rodoviária inaugura Centro para reforçar monitoramento de rodovias e agilizar atendimento

Campo Grande (MS) – Desenvolvido para gerenciar ocorrências policiais e beneficiar diretamente os usuários das rodovias estaduais, o Centro de Comando e Controle da Polícia Militar Rodoviária, programa inovador em Mato Grosso do Sul, será ativado nesta terça-feira (18.12), em Campo Grande. O lançamento acontece, às 7h30, no Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), na rua Marques de Olinda, n°1.538, Vila Concórdia.

Na solenidade de inauguração, também acontece a formatura de 28 policiais militares que participaram do primeiro Curso de Especialização em Policiamento Rodoviário realizado em Mato Grosso do Sul.

Centro de Comando e Controle

O órgão agrega uma série de funções e foi criado para controlar e gerir o atendimento de motoristas – via telefone e via aplicativo de telefonia móvel -, monitorar viaturas via GPS (Sistema de Posicionamento Global), disponibilizar acesso à informação por meio de tablets e acompanhar imagens em tempo real através de novas câmeras instaladas nas estradas.

“O Centro de Comando beneficiará o sistema de uma forma geral. Ele gera economia logística e de efetivo, já que saberá qual viatura está mais próxima da ocorrência; proporcionará a ampliação do controle de tudo que está sendo executado; e permitirá um melhor planejamento operacional, o que resulta em redução de acidentes, aumento da produtividade, entre outros”, explica o tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, comandante do Batalhão.

Conforme o comandante, o Centro já existia, mas não agregava funções centralizadas de ação policial e também não possuía as demais tecnologias que serão lançadas em benefício dos usuários.

198 e Aplicativo para celular

Por meio do telefone 198, o motorista pode acionar a Polícia Militar Rodoviária para atendimento de ocorrências. Além disso, agora o telefone irá centralizar as informações de todo o Estado. “Esse número já existia, mas não era centralizado. A partir de agora teremos um protocolo de atendimento”, disse o comandante. Outra novidade do BPMRv será o aplicativo para telefonia móvel.

O aplicativo Roda Viva- PMR-MS poderá ser usado pelo usuário através dos sistemas Android e IOS, de forma gratuita. Com ele é possível fazer alerta de veículos roubados antes mesmo do registro do Boletim de Ocorrência; será possível informar problemas nas rodovias, enviando a posição geográfica e fotos do evento; e receber informações atualizadas sobre as condições das rodovias do Estado.

Com forte investimento tecnológico, a intenção é tornar o atendimento ao público mais ágil e preciso, de forma que as ações policiais possam ser coordenadas, geridas e planejadas de forma centralizada.

O aplicativo estará disponível a partir do dia 18 de dezembro nas lojas virtuais Apple Store e Play Store.

GPS e Tablet

As viaturas operacionais da Policia Militar Rodoviária, que atuam nas rodovias estaduais, foram equipadas com GPS e tablets. A tecnologia tem como objetivo oferecer o rastreamento e orientação geográfica das viaturas para o atendimento das ocorrências que podem chegar por telefone ou via aplicativo.

“Por meio do GPS será possível deslocar as viaturas mais próximas das ocorrências e assim agilizar o atendimento aos motoristas. Já com os tablets, os policiais poderão acessar vários tipos de informação, como checagem de placas de veículos e pessoas suspeitas, além de receberem ordem de serviço operacional”, afirma o tenente-coronel.

Câmeras

Foram instaladas duas câmeras na MS 164, região de Maracaju, no distrito de Vista Alegre. As câmeras irão monitorar o fluxo, fiscalizar placas, entre outras ações. “Não são radares, são câmeras de monitoramento em tempo real”, explica o comandante.

A rodovia, segundo ele, foi escolhida inicialmente por ser uma estrada que vai até a fronteira do País, de Maracaju a Ponta Porã, e onde acontecem os maiores números de apreensões de drogas e armas. “Temos outras 12 bases, mas o projeto começa nesse ponto da MS-164 por uma questão estratégica”.

Curso

Nesta terça-feira também serão formados 28 policiais militares que participaram do curso de Especialização em Policiamento Rodoviário, o primeiro a ser realizado no Estado. Foram 372 horas de atividades e 15 disciplinas para especializar oficiais e praças a desempenhar funções específicas de policiamento rodoviário. O curso teve início no dia 30 de outubro e termina nessa terça-feira.

Desenvolvendo no indivíduo o ânimo para cumprimento da missão, proteção às pessoas, combate ao crime e preservação da ordem pública, o curso deu o conhecimento necessário dos parâmetros legais, normativos e das modernas técnicas de policiamento, de fiscalização de trânsito e de transportes.

O corpo docente foi formado por experientes profissionais da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo e Paraná, professores membros do Cetran-MS, oficiais e praças da PMMS. O corpo de formandos é composto por 28 policiais militares, um dos quais integrante da PM de Santa Catarina.

Luciana Brazil – Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações da Sejusp

Foto: Regiane Ribeiro