Polícia não encontra bomba e libera área próxima à Esplanada dos Ministérios

A Polícia Militar do Distrito Federal informou nesta quinta-feira, 25, que não foi encontrada nenhuma substância explosiva na área próxima à Esplanada dos Ministérios que foi isolada nesta manhã, em Brasília, por suspeita de bomba. A região que fica entre o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional, no centro da capital, já foi liberada.

"A PMDF está fazendo buscas e coletando informações para localizar o suspeito de colocar o objeto. Nenhuma via foi obstruída e o local já foi liberado", informou a PM em nota.

Segundo a PM, o Esquadrão de Bombas foi acionado por volta das 8 horas desta quinta e encontrou no local um artefato de 10 cilindros plásticos ligados por fios. Com o uso de robô e raios X, policiais e bombeiros analisaram o material, mas a suspeita de bomba não se confirmou. O artefato foi destruído.

A área que estava bloqueada fica no início da Esplanada dos Ministérios, a cerca de 2 quilômetros da Praça dos Três Poderes, onde estão localizadas as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.