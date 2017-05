Polícia Federal e MPF fazem buscas em endereços de Aécio e Andréa Neves no Rio

Agentes da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público Federal estiveram hoje (18) em endereços do senador Aécio Neves e de sua irmã, Andréa Neves, na zona sul do Rio de Janeiro.

Os agentes chegaram por volta das 6h da manhã à orla do bairro de Ipanema, onde Aécio tem um apartamento, e precisaram chamar um chaveiro para entrar no imóvel. A equipe deixou o endereço com material apreendido por volta de 8h30.

Mais buscas são feitas no imóvel de Andrea Neves, na orla de Copacabana.

No início da noite de ontem (17), o jornal O Globo publicou reportagem, segundo a qual, em uma gravação de delação, o dono do grupo JBS, Joesley Batista, diz que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), teria pedido R$ 2 milhões ao empresário. O dinheiro teria sido entregue a um primo de Aécio. A reportagem diz ainda que a entrega foi registrada em vídeo pela Polícia Federal. A PF rastreou o caminho do dinheiro e descobriu que o montante foi depositado numa empresa do senador Zezé Perrella.

*Com informações da repórter Tatiana Alves, das Rádios EBC

