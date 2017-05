Polícia está pronta para 'manifestação pacífica e democrática', diz secretário

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, afirmou nesta terça-feira, 9, que "a polícia está pronta para dar o apoio que for necessário, para garantir uma manifestação pacífica e democrática, durante o dia em que o juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, ouvirá pela primeira vez o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como réu nesta quarta-feira, 10.

"O prédio da Justiça Federal, esse deve ser guarnecido e a Polícia Militar vai fazer o perímetro externo, 150 metros, são seis pontos de bloqueio. A Polícia Federal vai fazer a segurança interna do prédio", explicou o secretário, em entrevista à imprensa.

"Enfim, todas as medidas estão sendo tomadas para que a gente tenha uma operação, apesar de ser uma operação complexa, pacífica e democrática e que venha propiciar o menor transtorno possível para a população de Curitiba."

O secretário afirmou que é uma operação complexa, por envolver várias forças de segurança. "Já recebemos as primeiras caravanas."

