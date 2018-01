Podemos vem com Chico Maia ao Senado, Cláudio Sertão ao Governo e Álvaro Dias à presidência

O partido tem percorrido os municípios do interior para somar forças para lançar candidatos para todos os cargos eletivos - Divulgação

O ex-vereador Chico Maia está deixando o PTB para ingressar no Podemos, onde está sendo convidado para disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições deste ano, ao lado do empresário Cláudio Sertão, pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul e do presidenciável Álvaro Dias.

“Chico Maia é um político nato, que sempre trabalhou pelo desenvolvimento não só de Campo Grande, mas de todo o Estado, por intermédio do agronegócio. Ele, que já foi presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) transita muito bem entre os agropecuaristas, indígenas e até mesmo junto aos assentados e acampados em todo o Estado”, afirmou Cláudio Sertão que comemora a chegada do pecuarista e ex-vereador por Campo Grande ao Podemos.

O partido tem percorrido os municípios do interior para somar forças para lançar candidatos para todos os cargos eletivos. “O partido sairá fortalecido das eleições deste ano. Não temos dúvida de que nos elegeremos governador, Maia Senador e Álvaro Dias, presidente da República”, afirma Sertão, que tem crescido nas últimas pesquisas eleitorais.

Outra “aquisição” do Podemos é o ex-deputado estadual Paulo Estevão, que chega para somar forças com o partido nas eleições deste ano. Ele deverá disputar uma das vagas da Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. “Paulo Estevão é um grande nome da nossa política. Ele já contribuiu muito com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e pode contribuir ainda mais, para que alcancemos novos e importantes patamares de desenvolvimento”, afirma Sertão.

O coordenador de campanha, Antônio Mielle está confiante no “time” que está sendo formado pelo Podemos em MS. Ele destaca o potencial do pré-candidato ao governo do estado: “Cláudio Sertão é ficha limpa e tem um trabalho de longa data em prol do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Sua atuação na fronteira do Estado proporcionou um crescimento econômico muito significativo naquela região, gerando milhares de empregos”. Ele enalteceu também os nomes de Chico Maia, Paulo Estevão e do empresário Paulo Sérgio Zirondi, de Nova Andradina, que é amigo pessoal de Álvaro Dias e potencial pré-candidato a qualquer cargo nas eleições deste ano.

O presidenciável Álvaro Dias, que deverá vir a Mato Grosso do Sul nos próximos dias, para homologar essas e outras pré-candidaturas do Podemos na região, classifica Mato Grosso do Sul como celeiro do país e promete implementar políticas públicas para promover o desenvolvimento do agronegócio e retomar a economia nacional, devolvendo ao povo os mais de 14 milhões de empregos perdidos, além de melhorar a qualidade de vida das famílias.