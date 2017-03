PMDB sinaliza a Meirelles que reforma da Previdência deverá sofrer modificações

Deputados do PMDB sinalizaram hoje ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que o texto da reforma da Previdência dificilmente será aprovado sem modificações.

O ministro se reuniu com os parlamentares na Câmara para debater os pontos polêmicos do projeto, em um encontro que durou cerca de quatro horas. Segundo deputados que participaram da reunião, parte da bancada relatou dificuldades em apoiar medidas consideradas cruciais para o governo, como a idade mínima e as regras de transição.

Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer tomou a frente da interlocução com os parlamentares e, durante um jantar no Palácio da Alvorada, fez um apelo para que o projeto não sofresse alterações.

As falas de deputados do PMDB nesta terça durante o encontro com Meirelles, porém, mostram que Temer terá dificuldades de convencer os parlamentares do seu próprio partido a não criticarem a proposta, considerada dura demais por parte da base aliada.

Para o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), as críticas fazem parte da negociação com o Congresso e o governo acerta em investir nesse "processo de convencimento" para que os deputados votem a favor da matéria.

Na quarta-feira, Meirelles fará mais uma rodada de conversas com parlamentares na Câmara. Ele vai se reunir com os integrantes das bancadas do PSD, PRB e PP. (Isadora Peron)

