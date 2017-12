PMDB maranhense quer nova aliança com petistas

A cúpula do PMDB maranhense se reuniu na sexta em São Luís e anunciou o desejo da reedição da aliança com o PT, além de querer a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no palanque da disputa estadual. Atualmente, os petistas fazem parte do governo Flávio Dino (PCdoB).

A ex-governadora Roseana Sarney (PMDB) reafirmou que disputará o governo pela quinta vez e deseja ter Lula a seu lado. "Eu acredito em uma aliança com o PT, afinal quem sempre apoiou eles aqui fomos nós. Eu fui líder do governo Lula no Senado por quatro anos. O povo está me chamando para voltar e o povo também quer Lula, então temos de estar juntos."

Roseana ainda mencionou a possibilidade de o PT voltar a ocupar a vaga de vice-governador, assim como ocorreu em seu último governo. Os petistas estiveram aliados com a ex-governadora nas disputas de 2006 e 2010, assim como em 2014 com Lobão Filho.

Amizade

Presente no encontro, o ex-presidente José Sarney disse que sua amizade com Lula permanece e transcende as divergências políticas. "Gostaria do apoio do presidente Lula ao nosso grupo, mas, caso não seja possível, eu desejo no mínimo a isenção na disputa estadual", afirmou.

Em pesquisa eleitoral divulgada no dia 4 de dezembro pelo Instituto Vox Populi, o ex-presidente petista aparece com 65% das intenções de voto.

O senador Edison Lobão (PMDB-MA), que vai disputar a reeleição, afirmou que o petista será seu candidato à Presidência em qualquer situação. "Lula será o meu candidato e eu quero ser o senador de Lula. Desejo que PT e PMDB estejam juntos no Maranhão, nós conversamos toda semana e é possível isso voltar acontecer."

Procurados, dirigentes petistas não responderam à reportagem até a conclusão desta edição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.