PMDB faz em Dourados a maior convenção do Estado e elege Renato Câmara presidente

Convenção do PMDB em Dourados surpreendeu as lideranças política do Estado; 158 foram os votantes na eleição do novo diretório / Divulgação

O PMDB de Dourados realizou na noite desta sexta-feira, dia 1º, uma convenção história, considerada a maior do partido no Estado este ano. 158 filiados foram ao Clube Nipônico votar, oito a mais que na convenção de Campo Grande, realizada no dia 19 de agosto.

O deputado estadual Renato Câmara foi reconduzido ao comando do partido na segunda maior cidade do Estado, agora como presidente do Diretório Municipal. Há dois anos o partido vinha sendo gerido na cidade por uma comissão provisória, presidida pelo próprio Renato.

“Estou muito feliz; foi uma grande convenção. Agora cada um dos filiados deve assumir as bandeiras do partido, a da luta pela boa política, a da coragem para fazer as transformações e as mudanças que a população quer”, afirma Renato. O deputado também disse que no ano que vem o PMDB percorrerá o Estado, defendendo as candidaturas e as propostas do partido.

Participaram da convenção em Dourados o senador Waldemir Moka, o presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, o deputado estadual Eduardo Rocha, o deputado federal do PSDB, Geraldo Resende, os prefeitos de Jateí, Eraldo Jorge Leite, e de Deodápolis, Valdir Sartor, 12 dos 19 vereadores de Dourados e ainda vereadores e lideranças da região.

O senador Moka se surpreendeu com o tamanho da convenção em Dourados. “Vivemos um clima ruim, é difícil fazer política e fazer uma convenção dessas é espetacular”, disse. Ele também destacou a capacidade de aglutinação e liderança de Renato, defendeu candidatura própria do PMDB ao Governo do Estado e incentivou as pessoas a fazer política. “O que mais precisamos é de gente que tenha compromisso com o país”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (PMDB), afirmou que a convenção de Dourados é a maior que já participou este ano. Ele lembrou que a política é fundamental na melhoria da vida do povo e convidou todos a participar. “Este é um momento de reflexão, de peneirar e aproveitar para crescer”, disse.

O deputado Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia, também destacou a convenção do partido em Dourados como a maior que participou no ano. Elogiou ainda a competência e liderança do deputado Renato Câmara na Assembleia Legislativa.

Carla Stephanini, presidente do PMDB Mulher no Estado e ex-vereadora de Campo Grande, defendeu a maior participação da mulher na política. Ela acredita que já em 2018, o PMDB Mulher fará uma grande diferença, principalmente em Dourados.

Ulisses Rocha, presidente do PMDB de Campo Grande, disse acreditar a convenção do PMDB de Dourados não é só a maior do PMDB, mas a maior de todos os partidos no Estado este ano. Ele falou ainda da importância da união pelo crescimento do partido e disse que este é o momento ideal.

Wellison Amarelo, presidente do JPMDB Estadual, parabenizou Renato Câmara e o PMDB de Dourados pela bonita convenção. E aproveitou para convidar os jovens para se envolver mais politicamente. “Sou prova viva de que a política vale a pena”, disse. Ele é vice-prefeito de Sidrolândia.

Para o vereador Cirilo Ramão (PMDB), de Dourados, o PMDB tem uma marca diferenciada e agora é hora de trabalhar para mudar esta cidade. Já o vereador Juarez de Oliveira (PMDB) destacou a liderança de Renato na restruturação do partido, trazendo de volta muitos de seus líderes.

A presidente do PMDB Mulher de Dourados, Cristiane Câmara, disse que dirigir o segmento feminino do partido em Dourados é um desafio, mas também uma grande honra. A missão, segundo ela, é levar a mulher douradense para a política. O diretório foi formado com o número completo, 60 membros. “Conto com cada um para fazer a diferença”, afirma Christiane.

O presidente da Comissão provisória do JPMDB, Robson Silva, prometeu encarar com determinação o desafio de levar o jovem de Dourados para a política. “Acredito na boa política, como forma de aproximar as pessoas”, disse.

OS ELEITOS

Diretoria Executiva do Diretório do PMDB Dourados

- Renato Pieretti Câmara, presidente;

- Sebastião Nogueira, 1º vice-presidente;

- Odilon Azambuja, 2º vice-presidente;

- Cirilo Ramão Ruiz Cardoso, secretário-geral;

- Celso Dal Lago, secretário-adjunto;

- João Azambuja, tesoureiro;

- Elaine Cristina Escarmanhani Branquinho (Tina), 1ª vogal;

- Antônio Nogueira, 2º vogal;

- Juarez de Oliveira, líder da Bancada na Câmara;

- Issao Iguma Filho, Raphael da Silva Matos, Gino José Ferreira e José Roberto Mattos de Souza, suplentes.

Diretoria Executiva do Diretório do PMDB Mulher

- Cristiane Iguma Câmara, presidente;

- Keliana Fernandes Mangueiras, 1ª vice-presidente;

- Francisca Felisbella Barros, 2ª vice-presidente;

- Ana Maria da Trindade Rodrigues Hauber, secretária-geral;

- Danielly Meili Staut, secretária-adjunta;

- Maria de Lourdes Santos da Silva, tesoureira;

- Raquel Espíndola Pinheiro, 1ª vogal;

- Nazareth de Almeida Lopes, 2ª vogal;

- Édia Maria Rosa Castilho, Carleuza de Almeida, Irma Lupinetti e Joana Aparecida Colman Batista Filter, como suplentes.

Comissão Provisória do JPMDB

- Robson Silva, presidente;

- Anderson Adriano Nunes Leite, secretário;

- Tiago dos Santos Florêncio, 1º vogal;

- Reginaldo de Lima, 2º vogal e

- Sérgio Antônio Jagmin Junior, 3º vogal.

Veja Também

Comentários