“PMDB continua firme na defesa dos interesses do povo”, afirma Renato

O presidente da Executiva Municipal do partido em Dourados, o deputado estadual Renato Câmara, comemora a data e afirma que o partido teve um papel fundamental na construção da democracia no Brasil e que, ao longo da sua historia, tem defendido os direitos fundamentais da população, melhorando a vida das pessoas. “O PMDB de hoje é o mesmo que defendeu a liberdade na década de 60, quando foi fundado; é um partido eclético, com várias correntes de pensamento”, diz.

O deputado lembra que o PMDB tem buscado ao longo de sua historia uma unidade partidária para fortalecer as bandeiras em que acredita. “Sabemos que ainda estamos longe de conseguir esses ideais. E no dia em que comemoramos o seu aniversario é importante refletirmos sobre nossa falhas e buscarmos com determinação e os bons princípios da política, sempre com foco num caminho diferente e novo para dar as respostas aos anseios populares”, afirma Renato.

O deputado ressalta que o PMDB, como partido democrático sempre buscou o entendimento e lutou pelas grandes causas e que nesse novo momento vivido pelo Brasil, de incertezas e indignação, está se reformulando em Dourados para que possa dar as respostas aos anseios do povo.

“Estamos pensando, planejando e trabalhando junto com a sociedade douradense em todos os bairros e setores para contribuir com a boa política e para que o PMDB cumpra a sua missão de representar os anseios da nossa população”, ressalta Renato e acrescenta: “É ao maior partido do Brasil e continua defendendo a liberdade e igualdade por direitos de todos”.

O deputado aproveita para colocar o partido a disposição da população de Dourados. “Nesse momento queremos nos colocar a disposição de todos para, através do dialogo e do debate, construirmos novos caminhos e pontes para o um futuro melhor para todos”, afirma.

