PM diz que não há graves ocorrências em Curitiba e estima 4 mil em ato pró-Lula

A Polícia Militar do Paraná afirmou que não há ocorrências ou problemas graves nos atos contrários e de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nesta quarta-feira, 10, presta depoimento ao juiz Sérgio Moro no âmbito das investigações da Lava Jato.

De acordo com o porta-voz da PM na operação montada durante o depoimento, tenente Rafael Bittencourt, o chamado mais grave foi a denúncia da explosão de rojões no acampamento do Movimento Sem-Terra (MST), na região central, pela madrugada. Chegando lá, a PM não constatou nada em relação à ocorrência, disse o policial.

Na Praça Santos Andrade, o porta-voz afirmou que a estimativa da PM é que haja quatro mil pessoas no local, onde há um ato político de apoio a Lula, e que a força-tarefa está preparada para garantir a segurança da população. A Polícia não divulgou o número de policiais envolvidos na operação, alegando questões de segurança.

"Encerraremos esse cerco, esse bloqueio, no momento oportuno. São vários fatores que influenciem a decisão do comando", afirmou.

Mais cedo, a Secretaria de Segurança Pública paranaense estimou que chegaram a Curitiba sete mil pessoas em 130 ônibus.

Veja Também

Comentários