Plano de Alvaro Dias prevê unificação de agências reguladoras, diz economista

Assessora do capítulo econômico do plano de governo do ex-governador Alvaro Dias, a economista Ana Paula de Oliveira disse nesta segunda-feira, 17, que o candidato do Podemos pretende unificar numa única agência todas as agências reguladoras de infraestrutura.

Nessa nova agência, indicações políticas serão proibidas, frisou Ana Paula ao participar de debate com colegas que assessoram presidenciáveis durante congresso da Abimaq, entidade que representa a indústria de máquinas e equipamentos.

A economista sustentou ainda que a proposta de Alvaro Dias é atualizar os marcos regulatórios de todos os setores para liberar investimentos em infraestrutura.

"Entendemos que o investimento necessário para infraestrutura está disponível no mercado brasileiro ou no exterior. Ele não acontece por insegurança do investidor em colocar dinheiro nos projetos", comentou Ana Paula, lembrando que o marco regulatório da telecomunicação é de 20 anos atrás.

Ao lembrar que 60% das cargas brasileiras são transportadas por rodovias - modal, conforme frisou, "caro e ineficiente" -, a economista assinalou que o plano do Podemos prevê o desenvolvimento do transporte ferroviário e aquaviário.