Planalto inclui foto de Bolsonaro na Galeria dos Presidentes

O Palácio do Planalto incluiu hoje (3) o retrato oficial do presidente Jair Bolsonaro na Galeria dos Presidentes da República, que fica no andar térreo do prédio, em Brasília. O espaço expõe as fotografias de todos os 38 brasileiros que foram diplomados como presidentes do Brasil na história da República, começando por Marechal Deodoro da Fonseca, que governou entre 1889 e 1891.

Abaixo da fotografia de cada chefe de Estado, constam o nome, a data de nascimento e, quando é o caso, a data de morte. Todas as fotografias são em preto e branco, com exceção do retrato do presidente que exerce o cargo na atualidade, o único exposto em cores na galeria. Dois painéis laterais trazem os nomes dos presidentes e os correspondentes períodos de governo. Do lado esquerdo, fica a lista dos presidentes que exerceram o cargo no Rio de Janeiro, capital do país até 1960. Do lado direito, o painel traz os nomes dos titulares empossados em Brasília, começando por Juscelino Kubitschek.

A foto de Bolsonaro é a mesma do retrato oficial divulgado em janeiro, que mostra o presidente da cintura para cima, com a faixa presidencial e tendo a bandeira do Brasil ao fundo, no padrão tradicional de retratos desse tipo.