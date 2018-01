Planalto espera por decisão judicial para posse de Cristiane

Interlocutores do presidente Michel Temer dizem que a orientação é esperar o sucesso da tentativa da Advocacia-Geral da União (AGU) para derrubar a liminar que impede a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho.

No Planalto, o Salão Nobre já está organizado para receber o evento, mas auxiliares afirmam que o presidente não vai desrespeitar a Justiça. Fontes dizem que ainda não há "plano B" e que o governo ainda acredita que vai conseguir dar posse à filha de Roberto Jefferson nesta terça-feira, 9. A cerimônia estava "pré-marcada" para as 15h. Para isso, no entanto, o governo espera derrubar a liminar que impede a deputada federal de assumir o cargo.

A Justiça Federal suspendeu na segunda, 8, a nomeação e a cerimônia de posse de Cristiane Brasil (PTB-RJ), condenada em processo trabalhista. A decisão é provisória, e a Presidência da República acionou a AGU, que já entrou com recurso no TRF-2 contra a suspensão da posse da deputada.