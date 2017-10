Planalto confirma viagem de Temer a SP à noite e previsão de exames

O presidente da República, Michel Temer, embarca na noite desta sexta-feira, 27, para São Paulo, onde deve passar por exames médicos no Hospital Sírio-Libanês. A viagem de Temer foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A equipe de comunicação da Presidência disse que informará sobre a programação dos exames de Temer quando tiver confirmação dos horários. É possível que ele seja atendido apenas no sábado.

Em São Paulo, a equipe do hospital está em alerta para a possível chegada do presidente desde a quarta-feira, 25, quando Temer teve um desconforto urológico e foi internado às pressas, em Brasília.

Ele permaneceu por sete horas no Hospital Militar de Área de Brasília, onde passou por um procedimento para colocar uma sonda, que poderá ser retirada, a depender da avaliação médica.

Apesar de ter recomendação de repouso, Temer despachou no Palácio do Planalto na quinta-feira e também nesta sexta, quando ele recebeu o líder do governo na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o líder da bancada do PMDB, Baleia Rossi (SP).