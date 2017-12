Planalto confirma posse de Marun para às 15h desta sexta-feira

Ele é indicado pela bancada do PMDB com apoio de partidos do chamado Centrão. - Foto: Blog do Magno

O Palácio do Planalto confirmou para as 15h desta sexta-feira, dia 15, a cerimônia de posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) como ministro da Secretaria de Governo, depois de o presidente Michel Temer receber alta hospitalar.

Marun substituirá o demissionário Antonio Imbassahy (PSDB-BA), exonerado nesta quinta-feira, 14, do cargo. Ele é indicado pela bancada do PMDB com apoio de partidos do chamado Centrão.

A posse de Marun já havia sido adiada duas vezes. Ela ocorreria na quinta-feira, mas foi transferida porque o presidente permaneceu internado em observação após ter sido submetido a um procedimento médico de urologia realizado em São Paulo.

No início do mês, o Palácio chegou a convocar a posse de Marun nas redes sociais e depois desmarcou em meio ao imbróglio do governo com o desembarque do PSDB.