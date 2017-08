O placar final da votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) teve 263 votos "sim" - pelo arquivamento do processo contra o presidente Michel Temer - e 227 votos "não" - que apoiavam a continuidade da investigação contra o presidente que teria de deixar o cargo. Houve, ainda, duas abstenções e 19 ausências. Além desse grupo, um parlamentar não estava no plenário por licença médica e o outro deputado era o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não vota.

