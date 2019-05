PL de Evander prevê corte de gasto ao alterar lei que concede seguranças a ex-governadores

O PL, se aprovado, vai revogar a Lei Estadual 1.929/1998, em vigor atualmente

Durante a sessão parlamentar desta terça-feira, 7, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou projeto de lei que dispõe sobre a segurança de ex-governadores de Mato Grosso do Sul. O PL, se aprovado, vai revogar a Lei Estadual 1.929/1998, em vigor atualmente.

A lei atual disponibiliza quatro servidores para segurança e apoio pessoal; já o projeto de lei do deputado reduz para três servidores, sendo um oficial e dois praças, pertencentes ao quadro efetivo da Casa Militar da Governadoria. O prazo da atividade de segurança também será reduzido de quatro anos para dois, prorrogável por mais dois anos.

Evander alega que a nova lei irá reduzir gastos e disponibilizar mais efetivo para atuar na segurança da população. “Há tantas unidades no Estado precisando de policiamento e temos essas pessoas sendo utilizadas no apoio de ex-governadores, que poderiam estar auxiliando na segurança da população”.

Outro ponto que não estava previsto, mas foi acrescido no PL do parlamentar, é que o ex-governador perderá o benefício caso fixe residência fora do Estado ou seja nomeado a qualquer cargo eletivo. Agora o PL segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).