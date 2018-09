Picarelli solicita recapeamento da MS-239 entre Amambai e Coronel Sapucaia

O deputado estadual Mauricio Picarelli reivindicou na Assembleia Legislativa a execução de uma obra para recapear a MS-239, no trecho entre Amambai e Coronel Sapucaia.

“Estive lá na semana passada e recebi diversas reclamações da população dos dois municípios. Isso porque a rodovia é fundamental, pois corta a zona rural, passa pela área da aldeia Taquapery e serve de acesso para famílias do campo, trabalhadores rurais, comerciantes e caminhoneiros responsáveis pelo escoamento da produção”, explica Picarelli.

A MS-289 também é utilizada para interligar diversos municípios de Mato Grosso do Sul à fronteira do Brasil com Paraguai.

“A situação da estrada não é nada boa. Está em péssimo estado de conservação, com enormes buracos. São 45 km de grande perigo para quem transita entre Amambai e Coronel Sapucaia”, ressalta o deputado Picarelli.

O pedido foi encaminhado para o governador Reinaldo Azambuja, ao secretário de Infraestrutura Helianey Paulo da Silva e ao Diretor Presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) Émerson Pereira.