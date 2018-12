Picarelli se despede da Assembleia com agradecimentos e “até breve”

O deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB) ocupou a tribuna durante a última sessão de 2018 para agradecer pelos oito mandatos consecutivos como deputado estadual, totalizando 32 anos de trabalho parlamentar.

“Agradecer a Deus em primeiro lugar. À Magali Picarelli, minha esposa e sempre fiel escudeira, aos nossos filhos e família em geral. Agradecer a todos da assessoria e da Assembleia Legislativa que durante todos esses anos nos acompanhou”, declarou Picarelli.

O parlamentar classificou o fim do mandato como uma nova etapa. “É um ciclo onde termina um e começa outro. E eu vou continuar trabalhando da mesma forma enquanto Deus permitir com saúde, alegria, paz e capacidade para desenvolver outros trabalhos. Uma nova história começa na minha vida”, afirma o parlamentar.

Picarelli ressaltou que vai trabalhar ativamente. “Eu não vou falar que vou sentir saudade porque estarei presente aqui sim, agora como cidadão, como jornalista, parceiro e ex-deputado que vai colaborar com tudo aquilo que for necessário”.

O deputado Picarelli destacou o fato de ter sido membro da mesa Diretora da Casa de Leis por diversas vezes, Corregedor, presidente da Unale (União Nacional dos Legislativos Estaduais), presidente da UPM (União de Parlamentares do Mercosul) e do Parlasul (órgão que integra o Legislativo de Mato Grosso do Sul com todos os estados da região Sul do Brasil) durante os oito mandatos consecutivos. Picarelli obteve a aprovação de mais de 243 projetos. No total foram mais de 2.200 matérias Legislativas. Grande parte elaborada atendendo aos pedidos da população.

“Deixo como legado o fato de ter sido Deputado Constituinte, que teve a função de elaborar a Constituição de Mato Grosso do Sul. E reafirmo o agradecimento aos eleitores que sempre me acompanharam e honraram o voto em mim para que eu ficasse na Assembleia por todo esse tempo. É um até breve, porque Deus cuidará de nossas vidas e certamente ele vai operar no nosso futuro e só a ele damos todas as graças”, conclui Picarelli.