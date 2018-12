Picarelli recebe homenagem do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB) foi homenageado nesta terça-feira (11/12) pelo IDAMS - Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul. O presidente da entidade, o advogado João Paulo Lacerda, e a diretoria entregaram uma placa de reconhecimento pelo trabalho voltado para o crescimento do Instituto.

“O IDAMS foi fundado em janeiro de 2018 e, embora tenha menos de um ano, todas as atividades são realizadas por meio de parcerias. E uma dessas pessoas que se tornaram parceiras e contribuíram para o fortalecimento e engrandecimento do Instituto é o deputado Picarelli”, afirma João Paulo Lacerda.

O presidente do IDAMS ressaltou que a homenagem foi discutida entre os membros da Diretoria e o nome de Picarelli foi escolhido pela parceria existente desde o início das atividades. “Ele foi sempre um parceiro. Utilizamos a tribuna da Assembleia Legislativa para levar a missão do instituto ao conhecimento dos deputados e de toda a sociedade. E isso só ocorreu graças ao deputado Maurício Picarelli”, explica João Paulo Lacerda.

Picarelli afirmou que se sente honrado ao receber a homenagem do Instituto. “É o reconhecimento vindo de uma entidade que realiza várias ações que estimulam o conhecimento sobre o Direito Administrativo e o funcionamento da sociedade. Sinto-me prestigiado porque realmente faltava essa homenagem para encerrar meu ciclo como deputado estadual”, declara o parlamentar.

A entrega da placa contou com a presença do presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva, do vice presidente Jean Phierre da Silva Vargas, da Diretora-Secretária Ana Paula Martins Pereira de Assunção, do Conselheiro José Cláudio Barbosa Silva – Conselheiro, e do sócio Eliton Carlos Ramos Gomes.

O IDAMS é um instituto sem fins lucrativos com o objetivo de promover o estudo e o desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional, além de estimular o estudo e a difusão do conhecimento sobre o Direito Administrativo.