Picarelli quer banheiros adaptados para pessoas ostomizadas

O deputado estadual Maurício Picarelli (MDB) apresentou na sessão desta terça-feira (25), Projeto de Lei que dispõe sobre a adaptação de banheiros públicos aos ostomizados. Conforme a proposta, shoppings, terminais rodoviários, escolas, cinemas, teatros, igrejas, postos de saúde, hospitais, centros comerciais, supermercados, bancos, estádios, espaços poliesportivos e órgãos públicos deverão instalar nos banheiros equipamentos adequados para atender as pessoas que necessitam utilizar bolsas coletoras para fezes ou urina.

“São poucos os estabelecimentos que oferecem instalações corretas para que os ostomizados realizem o esvaziamento das bolsas de colostomia e a higienização. Essas pessoas acabam sofrendo constrangimento. As estomias intestinais provocam limitações e transformações no corpo, gerando necessidades de cuidados específicos e contínuos. Recebemos uma denúncia de uma adolescente que vem sofrendo constrangimentos inenarráveis devido à ausência de adequação do banheiro na escola”, afirmou Picarelli.

De acordo com o projeto, os sanitários deverão ter anteparo seco,sistema de descarga nivelado ao abdômen, ducha higiênica para lavagem ou troca da bolsa coletora, espelho para inspeção das condições gerais do estoma, suporte para papel toalha, cabides e prateleira.