PGR pede arquivamento de investigação sobre ministro do STJ

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu hoje (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento do inquérito aberto para investigar o ministro do Superior Tribunal Justiça (STJ) Marcelo Navarro Ribeiro Dantas por suposta obstrução da Operação Lava Jato. A decisão final sobre o arquivamento será do ministro Edson Fachin.

Aberto em maio do ano passado, o inquérito investigava se a indicação do ministro a uma vaga no STJ pela então presidenta Dilma Rousseff, em agosto de 2015, teria sido feita em troca da atuação do magistrado para garantir a soltura de executivos presos na operação. As investigações foram motivadas pela delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral.

Em uma mensagem divulgada a pessoas próximas, o ministro Ribeiro Dantas disse que está com a honra restaurada. "Não posso deixar de agradecer o apoio e a confiança de todos vocês durante esses tempos difíceis. Agradeço, notadamente, àqueles mais chegados, que aliviaram minha angústia e ajudaram nessa travessia tão dura", disse.

Durante a tramitação do processo, a investigação foi alvo de críticas reiteradas do ministro do Supremo Gilmar Mendes. Na mais recente, Gilmar afirmou que a investigação foi feita com objetivo de intimidar a atuação do STJ e que não teria resultado.

