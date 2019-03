PF volta a prender pedófilos em MS, tornando ‘Cadastro’ indispensável no Estado

Lei "dará rosto" a criminosos para proteger crianças e famílias contra criminosos sexuais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) em todo o país a 4ª fase da Operação Luz na Infância, que apura crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Diante da operação, o deputado estadual Coronel David (PSL) reforça mais uma vez a importância da operacionalização do Cadastro Estadual de Pedófilos, para que a sociedade possa se proteger de criminosos sexuais.

“Nós precisamos proteger nossas crianças contra esses pervertidos sexuais, pois hoje eles não tem rosto, mas se a nossa lei 5.038 do Cadastro Estadual de Pedófilos for colocada em prática, “daremos rosto” aos criminosos que atuam de forma silenciosa violentando crianças e roubando vidas”, destacou Coronel David.

Pedófilos em MS

Três homens foram presos durante cumprimento dos mandados de busca e apreensão, entre eles um técnico de informática foi preso na Vila Nasser e outro suspeito no bairro Cabreúva em Campo Grande. Outros suspeitos foram presos na cidade de Três Lagoas e Dourados. A operação é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, além de Mato Grosso do Sul, também está sendo realizada em outros 25 estados e no Distrito Federal.