PF troca chefia da Superintendência do Paraná, berço da Lava Jato

A Polícia Federal (PF) trocou o comando de sua Superintendência no Paraná, berço da Operação Lava Jato. A PF informou nesta terça-feira, dia 12, que o delegado Mauricio Leite Valeixo foi nomeado para o cargo.

Ele vai substituir Rosalvo Ferreira Franco, no cargo desde 16 de abril de 2013. Rosalvo Franco acompanhou a Lava Jato desde seu início, em março de 2014. De acordo com a PF, "a data da posse será comunicada oportunamente". A nomeação de Valeixo foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira.