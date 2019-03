PF pede e magistrada prorroga inquérito que investiga ex-diretor da Dersa

A juíza Gabriela Hardt, da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, prorrogou o inquérito que investiga o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza - apontado pela Lava Jato como operador de propinas do PSDB e da Odebrecht - por suposta lavagem de dinheiro. A decisão acolhe pedido da Polícia Federal, que investiga o caso. O prazo para o término desta investigação era terça-feira passada, dia 5 de março. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.