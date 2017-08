PF ouve dois alvos de condução coercitiva em SP em nova ação da Lava Jato

Dois dos três investigados na Lava Jato em São Paulo, nas duas novas fases da operação, deflagradas na manhã desta sexta-feira, 18, que tiveram mandados de coerção coercitiva expedidos na capital paulista, prestam depoimento neste manhã na superintendência da PF em São Paulo. O terceiro mandado não foi cumprido porque o local em que o investigado foi procurado estava fechado e ele não foi encontrado.

Ao todo, segundo a PF, os mandados de condução coercitiva são seis, sendo três na capital, dois em Santos e um no Rio de Janeiro. Em relação aos investigados em Santos, não há informação sobre se prestarão depoimento em São Paulo ou em algum local da Baixada Santista. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Na operação desta sexta, o ex-deputado federal Cândido Vaccarezza, líder dos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, foi preso. Ele é investigado pelo recebimento de cerca de US$ 500 mil em propina.

Segundo o Ministério Público Federal, no Paraná, Vaccarezza usou a influência decorrente do cargo em favor da contratação da empresa norte-americana Sargeant Marine pela Petrobras, o que culminou na celebração de doze contratos, entre 2010 e 2013, no valor de aproximadamente US$ 180 milhões.

