PF mira auditores aliados de Cabral que movimentaram 'altas quantias' no exterior

A Polícia Federal (PF) desencadeou na manhã desta quarta, 17, a Operação Recorrência, mais um desdobramento da Operação Câmbio Desligo, para investigar dois auditores da receita estadual do Rio que integravam um braço na Secretaria de Fazenda da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral.

Agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, sendo um deles na Barra da Tijuca e o outro em São José dos Campos, no interior paulista. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro

Segundo a PF, por meio de informações de um sistema de operações de câmbio ilegais, revelado por colaboradores, foi possível identificar movimentação de altas quantias pertencentes aos auditores da receita estadual do Rio de Janeiro.