PF investiga desvio de verbas na Prefeitura de Uberaba

Delegacia de Polícia Federal de Uberaba - (Foto: Arquivo)

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (28) 24 mandados judiciais de busca e apreensão no âmbito da Operação “Monturo”, que investiga desvio de verbas públicas de limpeza urbana da Prefeitura de Uberaba (MG). A ação conta com um efetivo de 96 policiais federais. Os mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba e estão sendo cumpridos em Uberaba e nas cidades paulistas de Mauá e São Sebastião.

Investigação

Iniciadas em 2018, as investigações identificaram indícios de relacionamento suspeito entre servidores da prefeitura e empresas subcontratadas pelas empresas executoras do serviço de limpeza urbana no município. Surgiram, ainda, evidências de superfaturamento, fraude a licitação, falsidade ideológica e recebimento de vantagens indevidas pelos servidores municipais.